شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة الغد.. برشلونة يستشهد برباعية ميسي أمام إشبيلية في مرحلة الناشئين والان مع التفاصيل

الخليج 365- استشهد نادي برشلونة الأسباني بأهداف نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي في شباك إشبيلية بمرحلة الناشيئن تحت 19 عاما، وذلك قبل مباراة الفريقين المقرر لها مساء الغد.

ونشر الحساب الرسمي للفريق الكتالوني على موقع التواصل الأجتماعي "تويتر"، فيديو يحتوي على أهداف نجم البلوجرانا اثناء مشاركته مع ناشئي البارسا تحت 19 عاما وتسجيله لرباعية في إشبيلية بكأس ملك أسبانيا عام 2004.

وتساءل حساب البارسا قائلاً، "في عام 2004، سجل ميسي رباعية ضد إشبيلية في كأس الملك لفئة تحت 19 سنة، هل سيفعلها الأسطورة مجدداً هذا الأربعاء في موقعة إياب ربع النهائي؟".

يحتاج برشلونة للفوز بأكثر من هدفين أمام إشبيلية في مباراة الغد التي تجمع بينهم على ملعب "كامب نو" بأياب ربع نهائي كأس الملك، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الفريق الأندلسي بهدفين دون رد.