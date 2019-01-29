شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على..موعد مباراة اليابان ضد قطر فى نهائي كأس آسيا 2019 والان مع التفاصيل
السعودية نيوز365- يستعد منتخب قطر لمواجهة اليابان في المباراة النهائية لبطولة كأس آسيا 2019، بعد تأهل الثنائي إلى النهائي، ومن المقرر إقامتها على ملعب "استاد مدينة زايد الرياضية".
ويلتقي المنتخبان يوم الجمعة المقبل، فى تمام الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة على ملعب استاد مدينة زايد الرياضية.
وتأهل منتخب قطر للمباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه بعد أن حقق فوزًا كبيرًا على الإمارات برباعية نظيفة، بينما اكتسح المنتخب الياباني نظيره الإيراني بثلاثية والتى أقيمت أمس.
تقدم المنتخب القطري عن طريق بوعلام خوخي في الدقيقة 22، ثم ضاعف المعز علي هداف البطولة النتيجة في الدقيقة 37، وقبل نهاية اللقاء بعشرة دقائق أحرز اللاعب حسن الهيدوس الثالث في شباك أصحاب الأرض والجمهور باالدقيقة 80.
ويتصدر المعز علي مهاجم قطر ترتيب هدافي البطولة برصيد 8 أهداف، بفارق 4 أهداف عن أوساكو لاعب منتخب اليابان.
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