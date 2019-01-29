شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي المصري يصدر بيانًا ناريًا ضد لجنة الحكام والان مع التفاصيل

نشر الموقع الرسمي للنادي الأهلي المصري، بيانًا ناريًا ضد لجنة الحكام، برئاسة عصام عبد الفتاح، لمواصلة الحرب القائمة على اتحاد الكرة.

وجاء بيان الأهلي كألاتي:

أرسلت إدارة النادي خطابًا إلى اتحاد كرة القدم مساء اليوم، تطلب فيه الإفادة عن أسباب عدم تطبيق تقنية «VAR» حتى الآن على الرغم من تلقّي الأهلي خطابًا من الاتحاد في أكتوبر الماضي يُفيد أن الأخير حريص على تحقيق العدالة الكاملة بين كافة الأندية، وأن هناك حرصًا شديدًا على تطبيق مبدأ اللعب النظيف وفقًا لمبادئ “فيفا” وأن وسائل التكنولوجيا الحديثة «VAR»، سيتم العمل بها ابتداءً من يناير الذي قارب على الانتهاء.

ولم تكن هناك أي خطوات إيجابية من جانب الاتحاد في هذا الشأن وكانت إدارة الأهلي قد أرسلت خطابًا إلى اتحاد الكرة في 3/9/2018 تطلب فيه أن يتحمل اتحاد الكرة مسئولياته في تطوير منظومة التحكيم باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا، وتطبيق تقنية «VAR» لمواكبة الكرة العالمية وتحقيق العدالة بين كافة الأندية المتنافسة، بعد الأخطاء التحكيمية “الفجّة” التي أثّرت على نتائج المباريات بشكل مباشر في ذلك الوقت.

الأهلي يطالب الجبلاية بتعين حكام أجانب في مواجهتي الزمالك وبيرامدز:

كما طلب مجلس إدارة الأهلي تعيين حكام أجانب لمباراتي الزمالك وبيراميدز في بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك خلال الموقع الرسمي للنادي الأهلي مؤكدًا على أن يكون الحكام من أوروبا وأصحاب سيرة ذاتية ناصعة في البطولات العالمية والقارية.