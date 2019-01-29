شكرا لقرائتكم خبر عن الاتفاق يهزم الرائد بثنائية في الدوري السعودي للمحترفين والان مع التفاصيل

سجل هدفي الاتفاق اللاعب كريستيان جوانكا في الدقيقة 9 و45، بينما أحرز هدف الرائد الوحيد اللاعب محمد العمري في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة. بتلك النتيجة ارتفع رصيد الاتفاق المحترف ضمن صفوفه المصري حسين السيد إلى النقطة 26 في المركز السابع، بينما تجمد رصيد الرائد عند النقطة 22 في المركز العاشر. الخليج 365- تغلب الاتفاق على نظيره الرائد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري السعودي للمحترفين.

كانت هذه تفاصيل خبر الاتفاق يهزم الرائد بثنائية في الدوري السعودي للمحترفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.