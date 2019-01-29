شكرا لقرائتكم خبر عن سولشاير على أعتاب إنجاز تاريخي بالبريميرليج والان مع التفاصيل

الخليج 365- يقترب النرويجي أولي جونار سولشاير من تحقيق إنجاز تاريخي في الدوري الإنجليزي عندما يستضيف مانشستر يونايتد نظيره بيرنلي مساء اليوم على ملعب "أولد ترافورد" ضمن منافسات الجولة 24 من البريميرليج.

ويكمن الإنجاز في حالة فوز اليونايتد على بيرنلي، حيث سيصبح سولشاير أول مدرب في عهد البريميرليج يفوز في جميع مبارياته ال7 الأولى في المسابقة.

وكان الرقم الأفضل مدون بأسم الإيطالي كارلو أنشيلوتي وبيب جوارديولا بتحقيق الفوز في أول 6 مباريات، وهو ما عادله سولشاير في الجولة الماضية ضد برايتون.

يذكر أن سولشاير أصبح أول مدرب في تاريخ مانشستر يونايتد يحقق 8 انتصارات على التوالي مع الشياطين الحمر، منذ إقالة البرتغالي جوزيه مورينيو.

يحتل مانشستر يونايتد المركز السادس على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة بالتساوي مع أرسنال الخامس، بينما يتواجد بيرنلي في المركز السادس عشر برصيد 22 نقطة.