شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفسخ تعاقده مع كوليبالي بالتراضي والان مع التفاصيل
أعلن سيدعبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، عن فسخ التعاقد مع المالي ساليف كوليبالي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بالتراضي.
وحصل كوليبالي على حقوقه وفقًا للاتفاق الذي أجري معه، وأكّد اللاعب حرصه على العلاقة الطيبة التي تربطه مع الأهلي ومسئوليه.
ويذكر أن ساليف كوليبالي انضم للأهلي صيف الموسم الماضي قادما من صفوف مازيمبي الكونغولي.
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