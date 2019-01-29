شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الرسمي لمواجهة الزمالك المصري ومصر المقاصة والان مع التفاصيل

السعودية نيوز365- أعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن تشكيل الفريق الذى سيخوض مباراة مصر المقاصة، والتي ستنطلق في الثامنة مساء اليوم على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الاسبوع العشرين لمسابقة الدوري الممتاز. ويضم تشكيل الزمالك كلا من: حراسة المرمي: عماد السيد خط الدفاع: بهاء مجدي – محمود علاء – محمد عبد الغني – حازم امام خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمود كهربا – اوباما – ابراهيم حسن خط الهجوم: عمر السعيد ويجلس على دكة الاحتياطي : عمر صلاح – محمد عبد السلام – خالد بو طيب – محمود الونش – محمود عبد العزيز – محمد ابراهيم – حميد احداد. فيما استبعد جروس الثنائي محمد حسن وعنتر من القائمة بشكل نهائي قبل اللقاء. كما أعلن طلعت يوسف، المدير الفنى للمقاصة عن التشكيل الذى سيخوض به الفريق مباراة اليوم أمام الزمالك جاء التشكيل كالتالى: حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم خط الدفاع: محمد دسوقي وأحمد عبد العزيز مودي وطه عادل وعصام صبحي خط الوسط: صلاح ريكو ومحمد توني وميدو جابر وشميلس بيكلي خط الهجوم: باولون فوافي وجون أنطوي. واستعاد المقاصة ميدو جابر من الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لمدة ثلاثة مواسم ونصف الموسم.

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