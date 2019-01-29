شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي المصري يطلب تعيين حكام أجانب لقمة الزمالك والان مع التفاصيل

السعودية نيوز365- أرسلت إدارة النادي الأهلي خطابًا إلى اتحاد الكرة، تطلب فيه تعيين حكام أجانب لمباراة الزمالك في بطولة الدوري الممتاز .

وأكّدت إدارة الأهلي على أن يكون الحكام من أوروبا، وأصحاب سيرة ذاتية ناصعة في البطولات القارية والعالمية.

وتحدث محمد يوسف المدرب العام للنادي الأهلي المصري وطمأن جماهير فريقه على إصابات علي معلول وياسر إبراهيم ورمضان صبحي التي لحقت بهم خلال مباراة وادي دجلة بالأمس و التي انتهت بفوز الأحمر 2-1 ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري المصري.

وأوضح محمد يوسف في تصريحات لبرنامج "ساعة مع شوبير"، أن إصابات معلول وياسر إبراهيم رمضان صبحي ليست خطيرة وسيخضعون لكشف طبي للاطمئنان عليهم.

وأشار يوسف إلى أن إصابات معلول وإبراهيم ورمضان لا تدعو للقلق لأنها جاءت نتيجة الإجهاد فقط مؤكدًا أن الجهاز الفني فضل تغييرهم وعدم التحامل عليهم.

وأضاف يوسف: "إصابة علي معلول عبارة عن كدمة في الكتف وإصابة ياسر إبراهيم مجرد إجهاد في العضلة الضامة ورمضان صبحي في العضلة الأمامية".