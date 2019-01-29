شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب: أتوقع فوز المان سيتي على نيوكاسل.. ولا نهتم بنتائج الأخرين والان مع التفاصيل

قال الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، أن فريق مانشستر سيتي سيتغلب على نظيره نيوكاسل في بطولة الدوري الإنجليزي "البريمرليج".

وأوضح المدرب الألماني في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: أن فان ديك مريض ولكنه تدرب أمس، وأنه سوف يرى حالته خلال تدريبات اليوم، مضيفًا أن فينالدوم وفابينيو تدربا أيضًا، وأن أرنولد يقترب من العودة إلى التدريبات ولكنه ليس جاهزًا للمشاركة غدًا.

وشدد كلوب أنه لا يهتم بنتائج الفرق الأخرى، موضحًا أن الريدز إذا حقق الفوز على ليستر سيتي، أتوقع أن يفوز مان سيتي في كل مباراة يخوضها، هذا الأمر منطقي.

وأردف: أتوقع أن يتغلب مان سيتي على نيوكاسل، يجب عليك القيام بعملك، إذا كنت تريد تحقيق شيء ما، لا يجب التركيز على المنافسين، هذا الأمر لن يساعدنا.

يذكر أن ليفربول يتصدر جدول ترتيب البريميرليج، برصيد 60 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن السيتي حامل اللقب وصاحب المركز الثاني.