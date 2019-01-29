انت الان تتابع في بيان رسمي.. الأهلي يطلب «حكام أجانب» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ٢٩ يناير ٢٠١٩ - ٠٦:٥٠ م

أصدر النادي الأهلي، بيانا رسميًا، مساء اليوم الثلاثاء، يطالب فيه اتحاد الكرة بتعيين حكام أجانب في مباريات فريقه أمام كل من الزمالك وبيراميدز، بالإضافة إلى أنه أعلن عن إرسال إدارة النادي خطابًا للجبلاية للاستفسار عن سبب عدم تطبيق تقنية الفيديو الـ"VAR" حتى الآن. وذكر البيان: "أرسلت إدارة النادي الأهلي خطابًا إلى اتحاد الكرة، تطلب فيه تعيين حكام أجانب لمباراتي الأهلي مع كلٍ من الزمالك وبيراميدز في بطولة الدوري، وأكّدت إدارة الأهلي أن يكون الحكام من أوروبا، وأصحاب سيرة ذاتية ناصعة في البطولات القارية والعالمية".

وأضاف: "أرسلت إدارة النادي خطابا إلى اتحاد الكرة اليوم، تطلب فيه الإفادة عن أسباب عدم تطبيق تقنية «VAR» حتى الآن، على الرغم من تلقي الأهلي خطابا من الاتحاد في أكتوبر الماضي يفيد أن الأخير حريص على تحقيق العدالة الكاملة بين كل الأندية، وأن هناك حرصا شديدا على تطبيق مبدأ اللعب النظيف وفقا