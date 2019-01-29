انت الان تتابع لأول مرة..قطر تتأهل لمواجهة اليابان في نهائي آسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:أحمد سعيد ٢٩ يناير ٢٠١٩ - ٠٥:٤٧ م
تمكن المنتخب القطري من التأهل للدور النهائي لكأس الأمم الأسيوية، بعدما تغلب على نظيره الإماراتي 4-0 ، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، على ملعب محمد بن زايد، في إطار الدور نصف النهائي من البطولة الآسيوية، نجح بوعلام خوخي، في افتتاح التسجيل للعنابي في الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول بعد خطأ كارثي من خالد عيسى حارس الإمارات، وأضاف المُعز علي الهدف الثاني للمنتخب القطري في الدقيقة 37، وسجل حسن الهيدوس الهدف الثالث في الدقيقة 81، قبل أن يختتم حامد إسماعيل أهداف اللقاء في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.
المباراة جاءت قوية من جانب المنتخب القطري الذي استحق الفوز وكان لاعبو أكثر رغبة في التأهل للمباراة النهائية وشهد اللقاء أشهار الحكم المكسيكي أرتورو بالازويلوس البطاقة الحمراء لإسماعيل أحمد مدافع الإمارات.، المنتخب القطري تأهل للدور النهائي من البطولة الآسيوية لأول مرة في تاريخه، ليضرب موعدًا مع منتخب
المباراة جاءت قوية من جانب المنتخب القطري الذي استحق الفوز وكان لاعبو أكثر رغبة في التأهل للمباراة النهائية وشهد اللقاء أشهار الحكم المكسيكي أرتورو بالازويلوس البطاقة الحمراء لإسماعيل أحمد مدافع الإمارات.،
المنتخب القطري تأهل للدور النهائي من البطولة الآسيوية لأول مرة في تاريخه، ليضرب موعدًا مع منتخب اليابان، على أن تكون المباراة النهائية يوم 1 فبراير المُقبل.
ووصل المنتخب القطري للدور نصف النهائي، بعدما تمكن من إقصاء المنتخب الكوري الجنوبي بهدف دون رد، بينما نجح منتخب الإمارات في التغلب على منتخب أستراليا بهدف دون رد.
وواصل المعز علي تربعه على صدارة قائمة الهدافين للبطولة الآسيوية برصيد ثمانية أهداف، وخرج علي مبخوت لاعب منتخب الإمارات، من سباق الهدافين وتوقف عند 4 أهداف، ويمتلك أوساكا لاعب المنتخب الياباني أربعة أهداف هو الأخر.
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