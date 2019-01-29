الان تتابع معلق مباراة #قطر_الامارات يعتذر عن العبارة المسيئة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
قدم المعلق العماني خليل البلوشي اعتذارا للجماهير العربية وخاصة الإماراتية عن لفظ بدر منه خلال تعليقه على أحداث مباراة الإمارات وقطر اليوم في نصف نهائي كأس آسيا، والتي انتهت بفوز الأخير برباعية.
وقال البلوشي، خلال تعليقه بعد الهدف القطري الثالث الذي سجله حسن خالد الهيدوس: “بالشمع الأحمر الهيدوس داس عليهم دوس”.
وقال في تغريدة عبر حسابه على تويتر معتذرا: “أحيانا المعلق مع الحماس والتفاعل تطلع منه جمل ما يعمل حسابها، لم أكن موفقا في اختيار المفردة في الهدف الثالث لقطر”.
وأضاف: “أتقدم بالاعتذار للجماهير، ومحشومين أهلنا في الإمارات ويكرم الجمهور، أكرر اعتذاري وأسفي للجميع، وأتمنى قبوله”.
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