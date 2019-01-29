شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ينهى اتفاقه مع مصر المقاصة لضم «مودى» فى الانتقالات الصيفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأ الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول للنادى الأهلى يفكر فى التعاقدات الجديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مبكراً، من أجل حسم المفاوضات مع اللاعبين ووضع الجهاز الفنى فى اعتباراته العديد من اللاعبين الجدد، لضمهم للقلعة الحمراء مع بداية الموسم المقبل، على رأسهم عامر عامر، حارس مرمى الإنتاج الحربى، وزميله محمود حمادة، كما أنهى سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، اتفاقه مع أحمد مودى، مدافع مصر المقاصة، للانتقال للفريق، ورحب اللاعب بارتداء الفانلة الحمراء، وهناك أيضاً مفاوضات مع النادى الإسماعيلى للتعاقد مع ثنائى الفريق محمود المتولى وباهر المحمدى، ويسعى مسؤولو النادى الأهلى للاتفاق مع الجهاز الفنى على استكمال سلسلة الصفقات القوية لتكوين فريق قوى قادر على التتويج بكل البطولات سواء على المستوى المحلى أو الأفريقى.

من جهة أخرى، قرر الجهاز الفنى صرف مكافآت إجادة للاعبى الفريق عقب الفوز على وادى دجلة بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أمس الأول «الإثنين» فى إطار مباريات الجولة الـ20 لبطولة الدورى الممتاز. ومن جانبه، أكد مارتن لاسارتى، المدير الفنى للفريق، سعادته بالفوز على وادى دجلة، وقال إن الفريق نجح فى تحقيق فوز مهم على حساب منافس قوى، وحصل على 3 نقاط مهمة فى سبيل تحقيق الهدف الذى يسعى إليه بالوصول إلى قمة جدول مسابقة الدورى.

وعلى صعيد إصابات اللاعبين، قال خالد محمود، طبيب الفريق، إن التشخيص المبدئى لإصابتى رمضان صبحى وياسر إبراهيم أنهما عبارة عن إجهاد، وأن الكدمة التى تعرض لها على معلول فى الكتف خلال مباراة وادى دجلة لا تشكل أى خطورة، ويخضع الثلاثى لفحص طبى خلال الساعات المقبلة للتأكد بشكل أكبر من حجم إصابة كل لاعب وفرص مشاركتهم فى التدريبات الجماعية. وقال طبيب الفريق إن «صبحى» اشتكى من إجهاد فى العضلة الأمامية، فيما اشتكى ياسر إبراهيم من إجهاد فى العضلة الضامة.

فى شأن آخر، يجتمع مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، فى الخامسة مساء اليوم الأربعاء، ويأتى الاجتماع لمناقشة العديد من الأمور الإدارية الخاصة بقطاعات النادى المختلفة خلال الفترة المقبلة.