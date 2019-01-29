شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطالب «الراعية» بـ 80 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من الغضب داخل مجلس إدارة نادى الزمالك من الشركة الراعية، بسبب تعنت الأخيرة ورفضها سداد المستحقات المالية المتأخرة للنادى لديها والمقدرة بـ80 مليون جنيه تقريبا، والتى تعهدت الشركة الراعية بسدادها أكثر من مرة. وهدد مجلس إدارة الزمالك بعدم إذاعة وبث مباريات الفريق الكروى الأول فى بطولة الدورى بداية من مباراة نجوم المستقبل فى الجولة المقبلة المقررة فى التاسع من فبراير المقبل، إذا لم تقم الشركة الراعية بسداد جميع المستحقات المالية المتأخرة.

وعبر رئيس النادى عن استيائه من سياسة الشركة الراعية بالكيل بمكيالين فى تعاملها مع الزمالك والأهلى، ففى الوقت الذى تفتح فيه الشركة خزائنها للأحمر، ترفض الوفاء بالتزاماتها مع الأبيض، مؤكدا أن هذا الأمر لن يمر مرور الكرام، مؤكدا انه ومجلس الإدارة قادرون على حماية حقوق ومكتسبات النادى.

وألمح رئيس القلعة البيضاء إلى أنه منح الشركة الراعية مهلة أخيرة بعدما تلقى اتصالات عديدة من رئيس الشركة تعهد خلالها بسداد مستحقات الزمالك، وقال: «إذا لم تلتزم الشركة الراعية ستكون هناك مفاجأة من العيار الثقيل سيتم الإعلان عنها قريبا».

وشدد رئيس النادى على أن الزمالك يتعرض لضغوط على كل الأصعدة، كما يتعرض لمضايقات غير عادية لم يتعرض لها أى ناد فى التاريخ سواء داخليا أو خارجيا، بهدف تعطيل مسيرته، لكننى لن أسمح بذلك، مؤكدا أنه تنبه لهذا الأمر مبكرا فدعم صفوف الفريق مبكرا بصفقات سوبر هى الأفضل فيما وصل إليه الفريق حاليا بتربعه على صدارة الدورى.

يأتى هذا فيما رفض رئيس النادى التعليق على تصريحات سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، التى يقحم فيها الزمالك من حين لآخر، وإصراره على افتعال أزمة بين النادى واتحاد الكرة ولجنة المسابقات من جهة وإشعال فتنة جماهيرية من جهة أخرى، واكتفى رئيس النادى بإنذار «عبدالحفيظ» وتحذيره من اللعب بالنار معه لأنه لن يتحمل نتائجها، وطالبه بالتركيز فقط فى ذبح العجول على بوابة ناديه.

من جهة أخرى، طوى الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول صفحة الدورى ومباراة مصر المقاصة التى خاضها الفريق أمس ضمن منافسات الجولة العشرين لبطولة الدورى، وقرر «جروس» المدير الفنى استئناف التدريبات اليوم الأربعاء دون راحة استعدادا لمواجهة جورماهيا الكينى فى مستهل دور المجموعات فى الكونفيدرالية الأفريقية والمقررة الأحد المقبل. وقرر الجهاز الفنى سفر بعثة الفريق إلى كينيا فجر الجمعة المقبل، على أن يتدرب الفريق مرتين فى نيروبى قبل مواجهة الأحد.

وطالب «جروس» لاعبيه بطى صفحة الدورى والتركيز فى دورى المجموعات بالكونفيدرالية الأفريقية، مؤكدا أن فريقه عازم على تحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل كينيا، وطالبهم بالتركيز فى دور المجموعات من أجل التأهل والمنافسة على لقب الكونفيدرالية.

من جانبه، أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة، غلق ملف الصفقات والراحلين بالفريق، وأعلن بشكل رسمى عبر الموقع الرسمى للنادى عدم الاستغناء عن أى لاعب خلال الانتقالات الشتوية الجارية، مهما كانت المغريات المادية. وأضاف أمير مرتضى: «هدفنا الحفاظ على استقرار وانسجام الفريق من أجل المنافسة على جميع البطولات وتحقيق الألقاب خلال الموسم الكروى الحالى محليا وأفريقيا».

يأتى هذا فيما أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى «كاف» إدارة مباراة جورماهيا والزمالك لطاقم تحكيم موزمبيقى، بقيادة سيلسو الفاكو حكما للساحة، ويعاونه شارديق مارنجيولى وبالوى زاكارايس.