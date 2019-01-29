تركي آل شيخ ينتقد مواعيد جدول الدوري المصري

نشر مالك نادي بيراميدز تركي آل الشيخ خلال حسابه الرسمي في "الفيسبوك" وعبر عن دهشته من عدم وجود مواعيد محددة لمباريات الأندية المشاركة في الدوري المصري.

وكتب آل الشيخ عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "هل المقصود تفضيل فريق على فريق. من غير المعقول أن ينهي بيراميدز مباراتيه مع الأهلي، والأهلي حتى الآن لم يلعب مع الزمالك مباراة الدور الأول".

وأضاف "ما هذه الجدولة، لم أر جدولا في حياتي في أي دوري كهذا الجدول، تفصيل الجدول لظروف فرق معينة يقتل التنافس".

وتابع: "من المفترض أن ينهي كل فريق مبارياته المؤجلة من الدور الأول قبل البدء في الدور الثاني!!! ومتى مباراة الكأس؟، لم تحدد حتى الآن".

وقال "إن اتحاد الكرة ربما ينتظر نهاية إصابات البعض، والتأكد من جاهزيتهم".

وأختتم "أطلب من أخي رئيس اتحاد الكرة هاني أبوريدة، التدخل السريع، ومعالجة هذا الخلل الحاصل في الجدولة، وإلا اعملوا لنا كأسين ودوريين".

يذكر أن نادي بيراميدز يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 39 نقطة خلف الزمالك المتصدر برصيد 42.