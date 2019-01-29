مفاجآت في تشكيل مانشستر يونايتد أمام بيرنلي

شهدت قائمة مانشستر يونايتد التي تستعد لخوض مباراة بيرنلي، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب أولد ترافورد، ضمن الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز، غياب العديد من لاعبي الشياطين الحمر.

وذكرت صحيفة "مانشستر إيفننج نيوز"، أن قائمة الشياطين الحمر شهدت غياب كل من إيريك بايلي، أنطونيو فالنسيا، آشلي يونج، ماتيو دارميان، وأنطوني مارسيال، بالإضافة للاعب الشاب سكوت مكتومناي.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: دي خيا، روميرو، جرانت.

الدفاع: دالوت، لينديلوف، جونز، سمولينج، لوك شاو.

الوسط: بوجبا، ماتا، لينجارد، ماتيتش، فريد، بيريرا، هيريرا.

الهجوم: أليكسيس سانشيز، راشفورد، لوكاكو.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز السادس في ترتيب البريميرليج برصيد 44 نقطة، علما بأن ليفربول يتصدر المسابقة برصيد 60 نقطة.