شكرا لقرائتكم استفتاء الخليج 365.. البنا يدير مواجهة الزمالك والمقاصة بتعليمات عبدالحفيظ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رجحت جماهير الكرة اسناد مباراة الزمالك ومصر المقاصة للحكم محمود البنا تنفيذًا لطلب مدير الكرة بالنادى الأهلى سيد عبد الحفيظ بالأمس. وهاجم عبد الحفيظ اتحاد الكرة ولجنة الحكام بسبب عدم اسناد مباريات للحكم محمود البنا لمباريات الزمالك أكثر من التى أدارها للأندية التونسية خلال الفترة الحالية ولم تمر دقائق حتى أعلنت لجنة الحكام تعين البنا لإدارة مواجهة اليوم. ومنح الجمهور خلال الاستفتاء عبر الصفحة الشخصية لسوبر كورة على موقع التواصل الاجتماع "فيس بوك": والتى جاءت كالتالى.. سيد عبد الحفيظ : 84 % بمجموع أصوات 1348 عصام عبد الفتاح : 16 % بمجموع اصوات بلغ 252

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