أخبار كريستيانو رونالدو اليوم الثلاثاء 29 / 1 / 2019 الدون يتصدر قائمة مواجهة أتلانتا

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جدة - عمرو شويل أعلن ماسيمو اليجرى، المدير الفنى لفريق يوفنتوس الإيطالى، عن القائمة التى سيخوض بها اليوفى المواجهة الهامة أمام أتلانتا، غدا الأربعاء فى دور الثمانية من كأس إيطاليا.
رونالدو يتصدر قائمة يوفنتوس لمواجهة أتلانتا
وشهدت القائمة، التى أعلنها اليجرى اليوم 20 لاعبا، على رأسهم النجم كريستيانو رونالدو، والوافد الجديد مارتن كاسيريس، فيما سيغيب للإصابة عدد كبير من اللاعبين، يأتى على رأسهم ماريو ماندزوكيتش، خوان كوادرادو، أندريا بارزالى وليوناردو بونوتشى.
وجاءت قائمة يوفنتوس على النحو التالى:
حراسة المرمى: تشيزنى - بنسوليو - بيرين
خط الدفاع: دى تشيليو - كيلينى - كاسيريس - اليكس ساندرو - كانسيلو - روجانى - سبينازولا
خط الوسط: بيانيتش - ماتويدى - إيمرى كان - بينتانكور - خضيرة
خط الهجوم: رونالدو - ديبالا - بيرنارديسكى - دوجلاس كوستا - كين
قائمة يوفنتوس
لفتة رائعة من رونالدو لمشجعة البيانكونيرى
فى مباراة يوفنتوس وكييفو فيرونا الأخيرة فى الدورى الإيطالى، قام كريستيانو رونالدو بتسديد كرة ارتطمت فى وجه إحدى مشجعات اليوفى فى المدرجات، وتسببت فى كسر نظارتها مع إصابة آخرى فى الأنف.
علم رونالدو بقصة الفتاة وقام بدعوتها للحضور الى تدريبات اليوفى وأهداها قميص يحمل توقيعه.
مشجعة يوفنتوس
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