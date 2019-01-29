سولسكاير امام فرصة ذهبية لتحقيق إنجاز تاريخي في الدوري الإنكليزي

اسماء السيد - يحتاج النرويجي أولي جونار سولسكاير مدرب نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي إلى تحقيق الانتصار امام ضيفه بيرنلي في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنكليزي من اجل دخول تاريخ البطولة بإنجاز تاريخي لم يسبق لأي مدرب ان حققه والمتمثل بعدد الانتصارات المتتالية منذ إطلاق المسابقة في موسم (1992-1993).

وكان سولسكاير قد حقق ستة انتصارات على التوالي منذ تم تعيينه على رأس الجهاز الفني للفريق الأول خلفا للبرتغالي جوزيه مورينيو ، حيث قاد مانشستر يونايتد للتغلب على كل من كارديف سيتي و هودرسفيلد و بورنموث و نيوكاسل وتوتنهام هوستبير وبريغتون.

ويعتبر سولسكاير مع مانشستر يونايتد ثالث مدرب يحقق إنجاز 6 انتصارات على التوالي بعدما سبقه إلى ذلك كل من الايطالي كارلو انشيلوتي مع تشيلسي في موسم (2009-2010) ، و الإسباني بيب غوارديولا مع مانشستر سيتي في موسم (2016-2017).

في ذات السياق، حقق مدربان خمسة انتصارات على التوالي هما الإيطالي ماوريسيو ساري مع تشيلسي خلال منافسات الموسم الجاري، و الإنكليزي كريغ شكسبير مع ليستر سيتي في موسم (2016-2017) ، كما حقق ثلاثة مدربين اربعة انتصارات على التوالي، وهم البرتغالي جوزيه مورينيو مع تشيلسي في موسم ( 2004-2005) و الهولندي رونالد كومان مع إيفرتون في موسم (2016-2017) والهولندي جوس هيدينك مع تشيلسي في موسم (2008-2009).

و رغم ان مانشستر يونايتد مع مدربه النرويجي لا يزال يحتل المركز السادس في جدول الترتيب، إلا ان الانتصارات الستة التي حققها الفريق تحت إشراف سولسكاير جعلته يقلص الفارق عن صاحب المركز الرابع إلى ثلاث نقاط فقط، مما يعزز من حظوظه في انهاء منافسات الموسم الجاري بتأشيرة لخوض غمار دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

