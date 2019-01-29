شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة.. التعادل السلبى يسيطر على لقاء الزمالك والمقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما زال التعادل السلبى يخيم على لقاء الزمالك والمقاصة بعد مرور 15 دقيقة فى المباراة المقامة بينهما باستاد بتروسبورت فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة العشرين للدورى.

ولم يمكث لاعبو الفريقين كثيرًا لفترة جس النبض وبادر لاعبو المقاصة بالضغط على لاعبى الزمالك ودانت لهم السيطرة بفضل تحركات الثنائى شيمس بيكلى وباولن فوافى فى منطقة وسط الملعب، وفى الدقيقة الثانية أطلق فوافى كرة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت بسلام على عماد السيد حارس الزمالك.

وفى الدقيقة 10 انفرد محمود كهربا صانع ألعاب الزمالك بمرمى المقاصة وأطلق كرة قوية تصدى لها أحمد عادل عبد المنعم حارس المقاصة.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من:

حراسة المرمى عماد السيد

الدفاع بهاء مجدي – محمود علاء – محمد عبد الغني – حازم امام

الوسط طارق حامد – فرجاني ساسي – محمود كهربا – اوباما – إبراهيم حسن

الهجوم عمر السعيد

بينما يضم تشكيل المقاصة

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

خط الدفاع : محمد دسوقي وأحمد عبد العزيز مودي وطه عادل وعصام صبحي

خط الوسط: صلاح ريكو ومحمد توني وميدو جابر وشميلس بيكلي

خط الهجوم: باولون فوافي وجون انطوي