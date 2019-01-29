شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. عادل عبد المنعم يتصدى لقذيفة كهربا ويحرم الزمالك من التقدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سدد محمود كهربا لاعب الزمالك، كرة صاروخية تصدى لها ببراعة أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى المقاصة، في الدقيقة 11 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على استاد بترو سبورت، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من.. عماد السيد فى حراسة المرمي بهاء مجدي – محمود علاء – محمد عبد الغني – حازم امام في خط الدفاع طارق حامد – فرجاني ساسي – محمود كهربا – اوباما – ابراهيم حسن في خط الوسط عمر السعيد في خط الهجوم.

ويضم تشكيل المقاصة كلاً من.. حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم، خط الدفاع : محمد دسوقي وأحمد عبد العزيز مودي وطه عادل وعصام صبحي، خط الوسط: صلاح ريكو ومحمد توني وميدو جابر وشميلس بيكلي، خط الهجوم: باولون فوافي وجون انطوي.