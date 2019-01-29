أيمن يونس: الزمالك يمتلك خط هجوم ناريًا والأجناح كلمة السر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أيمن يونس، نجم نادى الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض يمتلك خط هجوم قويًا ظهر متميزًا خلال مباريات بطولة الدورى الممتاز ويصعب على خط دفاع المقاصة إيقافه خلال اللقاء الذى يجمعهما بملعب بتروسبورت ضمن منافسات الأسبوع الـ20 بالدورى .

وأضاف أيمن يونس خلال تصريحات لقناة ON Sport، أن حازم أمام وبهاء مجدى لاعبى فريق الزمالك عليهما دور كبير فى خلق الفرص ووقف خطورة مهاجمى المقاصة .

وأشار أيمن يونس إلى أنه لابد من عدم التقطيع فى عماد السيد حارس مرمى فريق الزمالك، لأنه معذور حيث لا يشارك بصفة أساسية وهذا السبب فى اهتزاز المستوى لدى حارس المرمى خلال المباراة الماضية أمام بيراميدز.