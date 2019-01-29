عماد متعب: فرجانى ساسى وطارق حامد "أهم اللاعبين" فى مصر حاليًا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عماد متعب، مهاجم فريق الأهلى ومنتخب مصر السابق عن أن التونسى فرجانى ساسى وطارق حامد لاعبى خط وسط فريق الزمالك من أفضل لاعبى فى الدورى المصرى حاليًا . ووجه عماد متعب خلال تصريحات تليفزيونية لقناة ON Sport، النصيحة للاعبى فريق مصر المقاصة بأنه لابد من الالتزام بالواجبات الدفاعية لمواجهة الهجوم القوى من فريق الزمالك . وأوضح عماد متعب أن فريق الزمالك يعش أفضل فترات التألق خلال هذا الموسم وتقديم أداء متميز باللقاءات الماضية .

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