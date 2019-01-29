شكرا لقرائتكم خبر عن الحدود يتعاقد مع هداف المنيا 3 مواسم ونصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد مسئولو حرس الحدود مع إبراهيم جلال هداف المنيا بالقسم الثانى لمدة 3 مواسم ونصف خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لتدعيم مركز رأس الحربة بمهاجم سوبر فى إطار خطة الإدارة العسكرية فى بناء فريق قوى . وقد وقع اللاعب للحدود فى حضور وكيله وليد عبد الهادي، وحصل مسئولو الحدود على الاستغناء الخاص بجلال مقابل 250 ألف جنيه وقاموا بقيده استعدادًا للقاء المقبل بالدورى .

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