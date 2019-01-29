آل الشيخ منتقدًا "خلل الدوري": تفصيله لفريق معين يقتل المنافسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

انتقد تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، جدول مباريات الدوري المصري، وأشار إلى أن تفصيله لفريق معين يقتل المنافسة، مطالبًا هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة بالتدخل السريع لمعالجة هذا الأمر.

وقال آل الشيخ عبر حسابه على "فيسبوك" إنه من المفترض أن ينهي كل فريق مبارياته المؤجلة من الدور الأول قبل انطلاق الدوري الثاني، متعجبًا من عدم مواجهة الأهلي للزمالك حتى الآن.

وأضاف: "هل تنتظروا انتهاء إصابات الفريق الثاني للتأكد من جاهزيته قبل تحديد الموعد؟ أطالب هاني أبو ريدة بالتدخل السريع ومعالجة هذا الخلل".

تجدر الإشارة إلى أن بيراميدز يحتل حاليًا المركز الثاني في الدوري بـ39 نقطة من 20 مباراة، متفوقًا بفارق 6 نقاط عن الأهلي الذي خاض 16 مباراة، خلف الزمالك المتصدر بـ42 نقطة من 17 لقاء.

وجاء نص بيان آل الشيخ كالتالي:

هل المقصود تفضيل فريق على فريق.. من غير المعقول أن ينهي بيراميدز مبارياته مع الأهلي.. والأهلي حتى الآن لم يلعب مع الزمالك مباراة الدور الأول.. ما هذه الجدولة؟.. لم أر جدول في حياتي في أي دوري كهذا الجدول.. تفصيل الجدول لظروف فرق معينة يقتل التنافس.. من المفترض أن ينهي كل فريق مبارياته المؤجلة من الدور الأول قبل البدء في الدور الثاني!! ومتى مباراة الكأس.. لم تحدد حتى الآن.. ولى بتنتظروا لما تنتهي إصابات الفريق الثاني وتتأكدو من جاهزيته وتحددوا الموعد! أطلب من أخي الأستاذ هاني أبو ريدة التدخل السريع ومعالجة هذا الخلل الحاصل في الجدولة.. ولى اعملو لينا كاسين ودوريين.. واحد يلعب فيه الـ١٧ فريق وواحد أدوه للي في بالكم وريحونا! ما يكفي الحاجات اللي بنشوفها في التحكيم!.. هل الفيفا يرضى بجدولة زي كده؟! إزاي أنا معرفش مباريات فريقي من هنا لاخر الموسم بتواريخ محدده وترتيب عادل! عجبي.