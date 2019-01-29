الامارات | جماهير الإمارات تصفق لاسماعيل مطر وتهتف للاعبين

شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الإمارات تصفق لاسماعيل مطر وتهتف للاعبين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عبرت جماهير المنتخب الوطني عقب نهاية المباراة أمام قطر عن فخرها بأداء لاعبيها خلال اللقاء على الرغم من الخسارة 4-صفر، وكان لافتا تصفيق عدداً كبيراً من الجماهير للاعبين بجانب الهتاف بصوت عالي للقائد إسماعيل مطر الذي قدم اداء كبيرا وأبدى روحا عالية في التعامل مع المباراة. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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