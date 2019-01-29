الامارات | درويش: راموس حذر لاعبي قطر بعدم استفزاز جمهور الأبيض

شكرا لقرائتكم خبر عن درويش: راموس حذر لاعبي قطر بعدم استفزاز جمهور الأبيض والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الحكم المونديالي السابق في كرة القدم عيسى درويش أن الحكم الدولي المكسيكي سيزار راموس قاد مباراة المنتخب الوطني مع منتخب قطر المباراة التي أقيمت، اليوم، على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، أنتهت بأربعة اهداف دون رد للمنتخب القطري في الدور نصف النهائي لكأس أمم آسيا 2019، بحنكة وبأسلوب راقي كما تعامل مع اللاعبين بشكل مميز وحضاري، مشيرا في حديث خاص مع "الامارات اليوم" الى ان راموس حذر لاعبي قطر بعدم استفزاز جمهور الأبيض.

وأكد أن قرار الحكم بعدم وجود ركلتي جزاء للمنتخب القطري "63" و"76" كان سليما كون أن الحالتين لم ترتقيان الى احتساب ركلتي جزاء، مؤكدا أن راموس كان يراجع بعد مع الحكم الفيديو للتأكد من صحة الأهداف، لافتا الى ان قرار راموس إشهار البطاقة الحمراء لمدافع المنتخب إسماعيل أحمد بعدما استعان بالحكم الفيديو "91" بداعي الاعتداء على لاعب من المنتخب القطري "كان صحيحا"، معتبرا أنه كان بإمكان لاعبي المنتخب تغيير دفة الأمور لصالحه في الكثير من الأوقات أثناء المباراة، مؤكدا أن المنتخب القطري استغل الهفوات والثغرات الدفاعية في صفوف المنتخب الوطني.