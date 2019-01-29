تشكيلة مثيرة للزمالك المصري أمام مصر المقاصة في الدوري

أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للزمالك تشكيلة فريقه للقاء مصر المقاصة، اليوم الثلاثاء، بالجولة الـ 20 للدوري المصري لكرة القدم، باستاد بتروسبورت. وضمت تشكيلة الفريق الأبيض الحارس عماد السيد، وأمامه الرباعي محمود علاء ومحمد عبد الغني وحازم إمام وبهاء مجدي للدفاع، والتونسي فرجاني ساسي وطارق حامد ويوسف إبراهيم أوباما للوسط، وإبراهيم حسن ومحمود عبد المنعم كهربا وعمر السعيد للهجوم. ويجلس على مقاعد البدلاء الحارس عمر صلاح، والثنائي المغربي خالد بوطيب وحميد أحداد، ومحمود حمدي الونش، ومحمود عبد العزيز، ومحمد إبراهيم ومحمد عبد السلام. كما أعلن طلعت يوسف، المدير الفني للمقاصة تشكيلة فريقه التي تضم: الحارس أحمد عادل وأمامه عصام صبحي وأحمد عبد العزيز مودي وطه عادل ومحمد دسوقي للدفاع، ومحمد توني وصلاح ريكو والإثيوبي تشيمليس بيكلي وبولان فوافي وميدو جابر للوسط، والغاني جون أنطوي للهجوم. ويجلس على مقاعد البدلاء الحارس محمود حمدي وأحمد جمال وعاصم سعيد وصلاح عاشور وحسام عبد الواحد ومروان حمدي وأسامة جلال.

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