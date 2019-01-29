الباطن السعودي يدعم صفوفه بلاعب استرالي

أعلن نادي الباطن السعودي، المنافس بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم، التعاقد مع الأسترالي أسامة مالك، لتدعيم صفوف الفريق.

وأصدر الباطن بيانا رسميا عبر حسابه على موقع "تويتر" جاء فيه: "أنهت إدارة النادي إجراءات التعاقد مع اللاعب الأسترالي أسامة مالك، قادما من فريق ملبورن".

وأضاف النادي: "اللاعب وقع على عقد يمتد لمدة موسم ونصف الموسم، وتم إنهاء الإجراءات بحضور ناصر الهويدي رئيس مجلس إدارة الباطن".

الجدير بالذكر أن فريق الباطن يحتل المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة، جمعها من 5 انتصارات و3 تعادلات، والخسارة في 9 مباريات.

وتسعى إدارة الباطن لتدعيم صفوف الفريق بشكل مميز خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، للهروب من شبح الهبوط لدوري الدرجة الأولى.