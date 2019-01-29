تشكيلة فريقين الزمالك والمقاصة في الدوري المصري

أعلن المديران الفنيان للزمالك والمقاصة عن تشكيلة الفريقين وسيلعب السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك عن التشكيل الذي سيخوض به مواجهة مصر المقاصة في الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويعتمد جروس على الظهير الأيمن حازم إمام بدلا من حمدي النقاز الغائب لظروف أسرية، والظهير الأيسر بهاء مجدي بدلا من عبدالله جمعة الغائب للإيقاف.

كما أعلن طلعت يوسف، المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة ، تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك ، التي يحتضنها ملعب بتروسبورت ، ضمن مواجهات الجولة الـ 20 لمسابقة الدوري .

واستقر يوسف على الدفع بميدو جابر، المنضم حديثا لفريق مصر المقاصة قادما من الأهلي.

وجاء تشكيلة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: عماد السيد.

الدفاع: حازم إمام ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وبهاء مجدي.

الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي.

وسط الهجوم: يوسف أوباما وإبراهيم حسن ومحمود كهربا.

وفي الهجوم: عمر السعيد.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: عمر صلاح ومحمود الونش ومحمد عبد السلام ومحمود عبد العزيز ومحمد إبراهيم وحميد أحداد وخالد بوطيب.

وجاء تشكيل نادي مصر المقاصة كالتالي:

وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل .

خط الدفاع: عصام صبحي، أحمد مودي، طه عادل، محمد دسوقي .

خط الوسط:محمد تونى، صلاح ريكو، باولن فوافي، شيميلس بيكلى، ميدو جابر.

خط الهجوم: جون أنطوى.

ويجلس على مقاعد بدلاء المقاصة كل من " محمود حمدى حارس مرمي، عاصم سعيد، أحمد جمال، حسام عبد الواحد، صلاح عاشور، مروان حمدي،أسامة جلال.