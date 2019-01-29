أرسلت إدارة النادي الأهلي المصري، خطابًا إلى اتحاد الكرة، مساء اليوم الثلاثاء، تطلب فيه الإفادة عن أسباب عدم تطبيق تقنية الفيديو حتى الآن، رغم تلقّي الأحمر خطاب من الاتحاد في أكتوبر الماضي، يُفيد بأن وسائل التكنولوجيا الحديثة، سيتم العمل بها ابتداءً من يناير.
وكانت إدارة الأهلي قد أرسلت خطابًا إلى اتحاد الكرة في 3 سبتمبر الماضي، تطلب فيه من اتحاد الكرة تحمل مسؤولياته في تطوير منظومة التحكيم، باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا، وتطبيق تقنية الفيديو، لمواكبة الكرة العالمية وتحقيق العدالة بين الأندية المتنافسة.
وكان الأهلي، قد طلب حكاما أجانب لإدارة مباراتيه أمام ناديي الزمالك وبيراميدز، في الدوري المصري.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يتسائل عن «تقنية الفيديو» التي لم تطبق في الدوري المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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