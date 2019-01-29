توقع مدهش من تشافي لمنتخبي نهائي آسيا قبل البطولة

النجم الإسبانى السابق توقع وصول منتخب قطر الى المباراة النهائية أمام اليابان والتتويج بكأس آسيا

توقع الاسباني تشافي هيرنانديز لاعب السد وبرشلونة السابق قبل بطولة كأس آسيا 2019 ان المنتخب القطري بامكانه ان يصل لنهائي كأس آسيا والتتويج على حساب المنتخب الياباني في النهائي، وقال في تصريحات له لبرنامج توقعاتي عبر قناة الكأس: اذا وصل المنتخب القطري للنهائي سيكون بامكانه ان يفوز ويتوج بلقب البطولة.

وأشار سابقا الى ان اقرب منتخبين مرشحين للوصول للمباراة النهائية لكأس آسيا هما المنتخب الياباني والمنتخب القطري الذي ستكون فرصته كبيرة في حسم المواجهة النهائية مؤكدا على ان ترشيحه لوصول المنتخب القطري للنهائي لم يأت الا بمعرفته بامكانيات لاعبى قطر والمستوى الفني للمنتخبات المنافسة له في البطولة.

وعبر عن مدى ايمانه بقدرة المنتخب القطري للفوز باللقب قال النجم الاسباني تشافي هيرنانديز اعرف منتخب قطر جيدا واعرف اللاعبين وامكانياتهم واذا تمكن المنتخب قطر من تخطي حاجز الربع النهائي وتخطي منافسا قويا مثل المنتخب الكوري الجنوبي فانهم سيواصلون مشوارهم في البطولة وهذا لن يتحقق الا بشرط هام وهو ان يثق اللاعبون بانفسهم وبقدراتهم وتكون لديهم القوة الذهنية للتعامل مع المواجهات الصعبة التي سيخوضونها في كأس آسيا، فكأس آسيا هي بطولة كبيرة وجميع المنتخبات ستدخل المنافسات بتحد واصرار كبير وعلى لاعبى المنتخب القطري ان يكونوا مستعدين نفسيا ومعنويا لهذه المواجهات الصعبة التي ستكون بانتظارهم.

وتوقع من قبل البطولة السيناريو الذي حدث للمنتخب القطري في البطولة كما اكد تشافي انه يثق من قدرة قطر في تخطي دور المجموعات والتأهل لدور الستة عشر الذي من المتوقع ان يواجه خلاله المنتخب القطري منتخب العراق والترشيحات الاكبر في هذه المواجهة ستكون لمنتخب قطر الذي يعد مرشحا فوق العادة على حساب المنتخب العراقي في دور الستة عشر فحظوظ المنتخب القطري اكبر من العراق وستكون الفرصة كبيرة لمنتخب قطر في مواصلة طريقه نحو المباراة النهائية.