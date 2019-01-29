سيكون المهاجم ماركوس راشفورد على موعد مع دخول تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز حيث يحتضن ملعب أولد ترافورد مساء اليوم الثلاثاء مباراة منتظرة بين مانشستر يونايتد وبيرنلي .
ويبحث نادي مانشستر يونايتد عن الفوز في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي للمنافسة على المركز الخامس الذي يحتله آرسنال ، فيما يسعى بيرنلي لكسر النحس على ملعب أولد ترافورد بعد أن تعثر في آخر 19 مباراة.
وسجل ماركوس راشفورد في آخر أربع مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي مع مانشستر يونايتد ، لكنه إذا سجل في مباراة هذه الليلة فسوف يصبح ثالث أصغر لاعب يسجل في خمس مباريات متتالية في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.
وفي حال سجل ضد بيرنلي ، سينضم اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً إلى قائمة اللاعبين الأصغر سناً الذين سجلوا في خمس مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي ، بعد نيكولاس أنيلكا في عام 1998 وخوسيه أنطونيو رييس في 2004.
ويحتل نادي مانشستر يونايتد المركز السادس في جدول الترتيب العام للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم برصيد (44) نقطة ، بفارق الأهداف عن آرسنال الذي يمتلك نفس عدد النقاط ، وبفارق ثلاث نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع.
كانت هذه تفاصيل خبر راشفورد على موعد مع رقم قياسي تاريخي أمام بيرنلي اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.