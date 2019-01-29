برشلونة يجدد عقد نجمه ويعيره الى الأرسنال

أختتم نادي برشلونة الإسباني محاولاته خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية قبل إغلاقه يوم 31 يناير المقبل، بتجديد عقد دينيس سواريز اللاعب الإسباني مع الفريق حتى 2021، ليتمكن من الرحيل عن "كامب نو" متجها إلى نادي أرسنال الإنجليزي.

وبعد قبوله تمديد عقده مع برشلونة، سيرحل على سبيل الإعارة إلى نادي أرسنال في عقد يمتد حتى نهاية الموسم الجاري 30 يونيو 2019، مع احتفاظ النادي الإنجليزي ببند يحق له بشرائه مقابل 20 مليون يورو.

دينيس سواريز، البالغ من العمر 25 عامًا، بالفعل يعرف جيدا المدرب الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لنادي أرسنال، حيث عمل تحت قيادته مع فريق إشبيلية.

وتمكن اللاعب من تحقيق رغبته بالرحيل بحثًا عن المشاركة والحصول على عدد دقائق بعدما حرم منها داخل كامب نو مع المدرب إرنستو فالفيردي، كما أنه طالب إدارة النادي في العديد من المناسبات بالسماح له بالرحيل، ولكنه تراجع بعدها وأخبر فالفيردي أنه سيبقى حتى شهر يونيو المقبل، ولكن قبوله تجديد عقده لموسمين إضافيين عجل بانتقاله في هذا الميركاتو الشتوي إلى فريق «الجانرز»، والذي حاول ضمه في الميركاتو الصيفي الماضي.

انضمام جان كلاير توديبو.

وبجانب انتقال سواريز إلى أرسنال، أصبح اللاعب الفرنسي جان كلاير توديبو رسميا لاعبًا في صفوف البرسا بعد ضمه من نادي تولوز الفرنسي، ويحاول إريك أبيدال، السكرتير الفني لبرشلونة، في التعجيل في قدومه هذا الشتاء، بعدما قرر نادي تولوز عدم مشاركته فيما تبقى من الموسم من مباريات بعد توقيعه مع برشلونة، وسينضم للفريق بالرغم من وجود 5 لاعبين قلب دفاع في الفريق: جيرارد بيكيه، كليمنت لينجليت، صامويل أومتيتي، جيسون موريلو، توماس فيرمايلين.