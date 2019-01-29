صراع بين ريال مدريد وبرشلونة على موهبة اسبانية جديدة

أشارت تقارير صحفية عن الصراع الجديد بين ناديي برشلونة وريال مدريد الإسبانيين على موهبة أسبانية شابة.
وقالت مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية في تقرير نشرته، اليوم، إن برشلونة وريال مدريد يتصارعان على ضم اللاعب الإسباني الشاب داني أولمو، نجم نادي دينامو زغرب الكرواتي.
وأثار أداء أولمو البالغ من العمر 20 عامًا، ولاعب منتخب إسبانيا تحت 21 عامًا، إعجاب مسؤولي برشلونة وريال مدريد، حيث أبدى الناديان رغبتهما في ضم الموهبة الشابة.
وبحسب الصحيفة، فإن برشلونة عرض 25 مليون يورو للتعاقد مع أولمو، في حين تقدّم ريال مدريد بعرض مالي لا يختلف كثيرًا عن البارسا، حيث طلب مسؤولو الميرينغي التعاقد معه مقابل 26 مليون يورو.
ويرتبط أولمو مع دينامو زغرب بعقد يستمر حتى عام 2021، ويرغب النادي الكرواتي في تحقيق أقصى استفادة مالية من صفقة اللاعب الإسباني الشاب.
ويلعب أولمو في مركز لاعب الوسط والجناح على حد سواء، وأحرز 4 أهداف وصنع 7 أهداف أخرى لفريقه هذا الموسم.
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