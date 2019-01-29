ريال مدريد يستقر على قائمة الراحلين من الفريق

أوضحت بعض التقارير الإسبانية أن نادي ريال مدريد الإسباني عبر إدارته التي يرأسها فلورنتينو بيريز رئيس النادي ، حددت قائمة من أسماء بعض اللاعبين في الفريق الذين ستتخلص منهم في خلال الانتقالات الصيفية القادمة .

وفي هذا السياق، ذكر برنامج "الشيرينجيتو" الإسباني الشهير أن ريال مدريد حدد قائمة من اللاعبين الذين سيسمح برحيلهم عن النادي الملكي في الميركاتو الصيفي المقبل، تمهيدا لجلب بعض الأموال للتعاقد مع لاعبين جدد.

وكشف البرنامج عن أسماء هؤلاء اللاعبين وهم: البرازيلي مارسيلو دا سيلفا، والحارس الكوستاريكي كيلور نافاس، والإسبان إيسكو ولوكاس فاسكيز وداني سيبايوس وخيسوس فاييخو، لينضموا إلى القائمة الراحلة عن النادي الملكي خلال الصيف المقبل.

ويبدو أن ريال مدريد سيقوم بثورة على صعيد انتقالات اللاعبين وسيدخل الميركاتو الصيفي القادم بقوة، كما كان معهودا من قبل خاصة في عهد فلورنتينو بيريز.

وهناك ثلاثة لاعبين داخل قائمة ريال مدريد السوداء كانوا عناصرا أساسية في نجاحات وإنجازات الفريق خلال السنوات الماضية وحصوله على 4 ألقاب شامبيونزليج خلال الخمس سنوات الأخيرة منهم ثلاثة ألقاب على التوالي، وهم: مارسيلو وإيسكو وكيلور نافاس.

وهذا الثلاثي يعاني حاليا من عدم المشاركة بشكل ثابت وأساسي مع المدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري، على عكس فترة تواجدهم تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان وأيضا جولين لوبيتيجي.

كما يذكر، أن تقارير عالمية عديدة ربطت اسم الدولي البلجيكي إيدن هازارد، لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي، بالانتقال إلى ريال مدريد بنهاية الموسم، وهذا من المحتمل أن يفسح المجال لإيسكو بالرحيل حيث يتنافس على ضمه عدة أندية أبرزها يوفنتوس، بينما تسبب ضم الحارس البلجيكي تيبو كورتوا في جعل نافاس احتياطيا واقترب من الرحيل هو الآخر، أما بالنسبة لمارسيلو فمحاولات كريستيانو رونالدو في جلبه للعب بجواره في السيدة العجوز اقتربت من النجاح، خاصة بعد تجاهل سولاري له في المباريات الأخيرة.