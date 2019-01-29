إيقاف 5 أشهر لمدرب نطح خصمه وطالب لاعبيه بتكسير السيقان!

عاقب مسؤولو الاتحاد الإيطالي لكرة القدم مدرب نادي “لوكيزي”، المنافس في الدرجة الثالثة “سيري سي”، بالإيقاف لمدة خمسة أشهر بعدما نطح أحد أعضاء الجهاز الفني للفريق المنافس هذا الأسبوع.

وأثبت الاتحاد الإيطالي تهمة أخرى على المدرب تتعلق بتخطيطه لإيذاء لاعبي الفريق الخصم، حيث طلب من لاعبيه كسر سيقان أقرانهم في الجهة المقابلة.

وأظهرت لقطات للمباراة المدرب حليق الرأس “جيانكارلو فافارين” يتشاجر بعنف مع مساعد مدرب فريق أليساندريا “جايتانو مانشينو ” عند نهاية المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 أول أمس الأحد.

وفقد مانشينو توازنه وسقط على الأرض من قوة الضربة التي وُجهت إليه من رأس جيانكارلو فافارين حسب ما أظهرته الكاميرات.

وقالت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإيطالي في دوري الدرجة الثالثة في بيان لها “إن فافارين وجه عبارات مسيئة وطالب لاعبيه بكسر سيقان لاعبي الفريق المنافس”.

وتابعت اللجنة “فافارين تراشق أيضًا بالألفاظ مع أعضاء الجهاز الفني للفريق المنافس وسدد ضربة برأسه لأحدهم ليسقطه على الأرض”.

ورغم أن جايتانو مانشيو هو المُتعرض للاعتداء، إلا أن لجنة الانضباط عاقبته بالايقاف لمدة مباراتين، قائلة “بسبب تصرفاته الاستفزازية والمسيئة لمدرب الفريق المنافس خلال المباراة تقرر إيقافه هو الآخر لكن لمدة مباراتين”.

ويحتل فريق لوكيزي المرتبة الـ 16 في جدول ترتيب السيري سي الإيطالية برصيد 19 نقطة، وكان مدربه فافارين يدرب نادي جافورانو الموسم الماضي، كما سبق له تدريب أندية أولبيا ولاتينا وفينيزيا وبيسا. مدرب نادي لوكيزي في السيري سي الايطالية فافارين يتعرض لعقوبة صارمة بالايقاف لمدة 5 أشهر بموسم 2019/2018 (صور: Google.com)