موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة بمشاركة محمد صلاح

صلاح أثناء تسجيله هدف في شباك ليستر سيتي

كتب - محمد معتز صلاح الدين

يستعد فريق ليفربول لمواجهة نظيره ليستر سيتي، مساء غد، الأربعاء ضمن الجولة الرابعة والعشرين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى ليفربول بقيادة الفرعون المصري محمد صلاح للفوز على ليستر سيتي من أجل مواصلة توسيع الفارق مع أقرب منافسيه مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني، حيث يتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة، بينما يملك السيتي 56 نقطة.

وفي المقابل يدخل فريق ليستر سيتي بالمركز التاسع ، ويحاول الخروج من لقاء اليوم بالفوز وثلاث نقاط لبقترب من المركز السادس الذي يحتاج الي اربع نقاط فقط ، وهو سيحاول علي الأقل التعادل

بنقطة ليذيد رصيده الذي جميع منه 31 نفطة في 23 مباراة.

يعاني ليفربول من مشاكل كثيرة على مستوى خط الدفاع، بعد إصابة كل من أرلوند وجو جوميز، لوفرين، وشكوك حول مشاركة المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول بسبب المرض، وإيقاف جيمس ميلنر للطرد.

موعد مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي 30/1/2019

تنطلق المباراة، مساء غد الأربعاء الموافق 30/1/2019 في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الثانية عشر بتوقيت دولة الإمارات، وستقام

المباراة على ملعب "أنفيلد" معقل الريدز ووسط جماهيره.

القنوات الناقلة

تُذاع مباراة ليفربول وليستر سيتي على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة BEIN SPORT HD الثانية، فيما سوف يتولى التعليق على المباراة المعلق علي محمد علي.

نجح فريق ليفربول في تحقيق الانتصار في 19 مباراة بعد مرور 23 مباراة ، وفي مقابل ذلك تعرض فريق ليفربول إلى الخسارة في مباراة واحدة فقط لا غير، بينما سقط فريق ليفربول في فخ التعادل في 3 مباريات أخرى.

ومن الناحية التهديفية في أول 23 جولة خاضها فريق ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، نجح فريق ليفربول في تسجيل 54 هدفاً في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق ليفربول 13 هدفاً حتى هذه اللحظة من عمر الموسم.