الأرقام التاريخية تتوج وصول قطر إلى نهائي كأس آسيا

حقق منتخب قطر أرقام تاريخية بعدما تأهل إلى نهائي كأس آسيا على حساب نظيره الإماراتي في اللقاء الذي انتهي برباعية نظيفة للعنابي مساء اليوم.
لأول مرة في تاريخه يصل منتخب قطر إلى نهائي كأس آسيا، إذ أن أفضل مركز حققه المنتخب العنابي هو المركز الخامس في بطولتي 1984/88.
العنابي هو المنتخب الوحيد فيتاريخ بطولة آسيا الذي وصل إلى نهائي البطولة بشباك نظيفة.
وكان منتخب قطر لعب ست لقاءات سجل خلالهم ست عشر هدفًا، بواقع ثلاث مواجهات في دور المجموعات، إذ فاز على لبنان بهدفين دون رد، وسحق كوريا الشمالية بسداسية نظيفة، وانتصر على
ويتصدر المعز علي زين العابدين مهاجم العنابي قائمة هدافي بطولة كأس آسيا النسخة الجارية برصيد ثمانية أهداف.
الجدير بالذكر أن منتخب قطر يواجه نظيره اليابان، الجمعة المقبلة، في نهائي كأس آسيا.
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