جروس يعلن تشكيل الزمالك في مواجهة المقاصة

كريستيان جروس كتب - مصطفى جويلي أعلن السويسري كريستيان جروس ، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن تشكيل الفريق الذى سيخوض مباراة مصر المقاصة، والتي ستنطلق في الثامنة مساء اليوم، على ملعب بتروسبورت، ضمن لقاءات الاسبوع العشرين لمسابقة الدوري الممتاز. الدوري الممتاز. ويضم تشكيل الزمالك كلا من: عماد السيد فى حراسة المرمي بهاء مجدي - محمود علاء - محمد عبد الغني - حازم امام في خط الدفاع طارق حامد - فرجاني ساسي - محمود كهربا - اوباما - ابراهيم حسن في خط الوسط عمر السعيد في خط الهجوم ويجلس على دكة الاحتياطي : عمر صلاح - محمد عبد السلام - خالد بو طيب - محمود الونش - محمود عبد العزيز - محمد إبراهيم - حميد احداد.

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