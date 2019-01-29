ميدو جابر وجون أنطوي في تشكيل المقاصة لمواجهة الزمالك

جون انطوي مهاجم مصر المقاصة كتب - محمد اللاهوني أعلن طلعت يوسف المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة ، تشكيل فريقه لمباراة الزمالك، التي تنطلق في تمام الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، بإستاد بتروسبورت، ضمن مواجهات الجولة ال 20 لمسابقة الدوري . وضم تشكيل المقاصة : أحمد عادل في حراسة المرمى عصام صبحي - أحمد مودي – طه عادل – محمد دسوقي لخط الدفاع محمد تونى – صلاح ريكو – باولن فوافي – شيميلس بيكلى – ميدو جابر لخط الوسط جون أنطوى في الهجوم وعلى دكة البدلاء : محمود حمدى حارس مرمي – عاصم سعيد – احمد جمال – حسام عبد الواحد – صلاح عاشور – مروان حمدي – اسامة جلال ويدخل المقاصة مباراة اليوم برصيد 30 نقطه في المركز الرابع بجدول الدوري .

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