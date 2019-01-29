تغييرات دفاعية هجومية في الداخلية

علاء عبد العال المدير الفنى لفريق الداخلية

كتب ـ عادل يوسف:

تتجة النية لدى علاء عبد العال المدير الفنى لفريق الداخلية لإجراء تغييرات فى التشكيلة الأساسية لدية خلال الفترة المقبلة بعد ضخ مجموعة من الوجوة الجديدة المنضمة إلى النادى خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ويدرس عبد العال العودة من جديد للعب برأس حربة إحداهما صريح والثانى متأخر بعد التعاقد مع محمد سالم الوافد من بتروجت لمدة موسم ونصف الموسم فى صفقة انتقال حر ليكون بديلا لمهاجمة

حسين رجب الذى انتقل للمصرى، على أن يستمر حسام بالو كمهاجم صريح.

وفى الوقت نفسه وضع المدير الفني للفريق فى حساباتة أيضا إشراك اسلام جابر قلب الدفاع الجديد الوافد من الأهلى على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم فى مركز المساك لتعويض احد اعمدتة الأساسية وهو أحمد صابر الذى تركة النادى لانبى خلال الميركاتو

الجارى.

وكذلك سعيًا في سد الفراغ الذى تسبب فى تراجع الدفاع وزيادة عدد الأهداف المسجلة فى مرماة خلال المباريات السابقة.

وفى سياق متصل واصل علاء عبد العال المدىر الفنى لفريق الداخلية جلساته مع عناصر الخبرة لدية مثل حسام بولو ومحمد صبحي وإسلام جابر طالب فيها بضرورة شمل الفريق وطى صفحة التعادلات الأخيرة والتركيز فى استعادة الروح القتالية خاصة وأن الفريق فى حاجة إلى مايقل عن 20 نقطة فى مبارياتة المقبلة لحسم تواجدة فى الدورى الممتاز وإنهاء الموسم فى مركز بين الفرق العشرة الاوائل.