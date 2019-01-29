كلوب: أتوقع فوز مانشستر سيتي بجميع مبارياته

يورجن كلوب

كتب - محمد معتز صلاح الدين

أكد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي أن منافسه مانشستر سيتي سيواصل الفوز في جميع مبارياته من أجل تقليص الفارق معهم، وانتزاع المركز الأول.

وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الفريق أمام ليستر سيتي" فان دايك مريض قليلًا لكنه سيتدرب معنا اليوم وسنقيم حالته غدًا".

وأضاف " فينالدوم أيضًا تدرب هو وفابينيو،

لكن أرلوند مازال يقترب من العودة ولن يكون جاهز لمباراة الغد أمام ليستر سيتي، بالنسبة للظهير الأيمن؟ بعد إصابته، وإصابة جوميز وإيقاف ميلنر، سيكون معنا بالطبع ظهير أيمن أو ربما جناح أيمن.".

وواصل " أتوقع أن يفوز مانشستر سيتي في جميع

المباريات القادمة، سيتقلص الفارق معهم الى نقطة واحدة قبل مباراتنا في الغد".

وأستطرد " الدوري الانجليزي هو أفضل بطولة يمكن أن تحققها والتواجد ضمن الأربعة الكبار يضمن لك الأموال لسنوات متتالية، ليستر سيتي يملكون فريق جيد جدا، و لديهم فاردي و هو من أفضل مهاجمي الدوري الإنجليزي".

ويستعد ليفربول لمواجهة ليستر سيتي، مساء غد، الأربعاء، على ملعب "أنفيلد" ضمن الجولة الرابعة والعشرين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.