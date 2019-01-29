الأهلي يواجه أزمة في رحلته إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا

كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال

يواجه فريق الأهلي لكرة القدم، أزمة، في رحلته إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا، في الجولة الرابعة من دوري رابطة الأبطال، والمحدد لها 12 فبراير القادم.

حيث ان خطوط الطيران المتاحة للسفر حتى الآن تجبر

فريق الأهلي على السفر فجر يوم 8 فبراير، وهو اليوم المحدد لمباراته مع حرس الحدود في بطولة الدوري.

وعليه، لا بد من تأجيل مباراة

الأهلي والحرس، خاصة أن خطوط الطيران ما تزال لا تتيح للأهلي فرصة أداء المباراة ثم السفر إلى تنزانيا.

وهي أزمة يحاول سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، أن يجد لها حلًا للسفر خلال الساعات المقبلة حتى يتمكن الأهلي من أداء مباراة الحدود قبل السفر.