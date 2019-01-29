الأهلي يواجه أزمة في رحلته إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا

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يواجه فريق الأهلي لكرة القدم، أزمة، في رحلته إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا، في الجولة الرابعة من دوري رابطة الأبطال، والمحدد لها 12 فبراير القادم.
حيث ان خطوط الطيران المتاحة للسفر حتى الآن تجبرفريق الأهلي على السفر فجر يوم 8 فبراير، وهو اليوم المحدد لمباراته مع حرس الحدود في بطولة الدوري.
وعليه، لا بد من تأجيل مباراة
وهي أزمة يحاول سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، أن يجد لها حلًا للسفر خلال الساعات المقبلة حتى يتمكن الأهلي من أداء مباراة الحدود قبل السفر.
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