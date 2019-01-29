الأهلي يخاطب اتحاد الكرة بسبب عدم تطبيق تقنية الـ VAR

أرسلت إدارة النادي خطابًا إلى اتحاد كرة القدم، مساء اليوم، تطلب فيه الإفادة عن أسباب عدم تطبيق تقنية «VAR» حتى الآن.
وذلك على الرغم من تلقّي الأهلي خطابًا من الاتحاد في أكتوبر الماضي يُفيد أن الأخير حريص على تحقيق العدالة الكاملة بين كافة الأندية،وأن هناك حرصًا شديدًا على تطبيق مبدأ اللعب النظيف وفقًا لمبادئ "فيفا".
وأن وسائل التكنولوجيا الحديثة «VAR»، سيتم العمل بها ابتداءً من يناير الذي قارب على الانتهاء، ولم تكن هناك أي خطوات إيجابية من
وكانت إدارة الأهلي قد أرسلت خطابًا إلى اتحاد الكرة في 3/9/2018، تطلب فيه أن يتحمل اتحاد الكرة مسئولياته في تطوير منظومة التحكيم باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا، وتطبيق تقنية «VAR» لمواكبة الكرة العالمية وتحقيق العدالة بين كافة الأندية المتنافسة، بعد الأخطاء التحكيمية "الفجّة" التي أثّرت على نتائج المباريات بشكل مباشر في ذلك الوقت.
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