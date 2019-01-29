رياضة | تركي آل الشيخ يرفض الانسياق وراء المهاترات برد ناري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركي آل الشيخ يرفض الانسياق وراء المهاترات برد ناري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية على منتقديه برسالة قوية بعد انتشار الكثير من الجدل حوله في الفترة الماضية.

وكتب تركي آل الشيخ عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" :"اي حد عاوز يشتهر وعاوز يعمل اثاره ...يطلع في برامج اوسوشل ميدياو يحط اسم تركي ال الشيخ في جملة مفيدة ... وطبعاً ٩٠٪؜ كدب في كدب ... و١٠٪؜ حقيقة مع شوية تبهير ... حاله يرثى لها والله

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