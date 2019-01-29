رياضة | سواريز يودع لاعبي برشلونة قبل الرحيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سواريز يودع لاعبي برشلونة قبل الرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ودع سواريز لاعب وسط فريق برشلونة الإسباني زملائه في غرف خلع الملابس بعد توصله للرحيل عن البلوجرانا خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية وفقاً لإذاعة الراك، أن دينيس سواريز لن يشارك في تدريبات برشلونة اليوم استعداداً لمواجهة إشبيلية يوم غد في الكامب نو بإياب ربع نهائي الكأس.
واضافت الصحيفة، أن سواريز لن يشارك في التدريبات من أجل إنهاء إجراءات انتقاله لفريق أرسنال الإنجليزي والذي حسم الأمور مع اللاعب في الساعات الماضية.
واتخذ سواريز قراراً بالرحيل عن برشلونة بعد خروجه من حسابات فالفيردي والاستبعاد المستمر من تشكيلة الفريق.
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