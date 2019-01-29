رياضة | تعرف على موعد عودة "راموس" للمشاركة مع ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على موعد عودة "راموس" للمشاركة مع ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض المدافع الاسباني سيرجيو راموس قائد ريال مدريد للإصابة في المباراة التي جمعت الفريق الملكي أمام نظيره اسبانيول أمس الأول الأحد، في الجولة الـ21 من الدوري الإسباني، وانتهت بفوز الريال بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن الإصابة التي تعرض لها راموس في ركبته ليست خطيرة، إلا أنه سيغيب عن مواجهة جيرونا الخميس المقبل في إياب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، قبل العودة للمشاركة مع الملكي.

وأشارت الصحيفة الاسبانية أن المدير الفني الأرجنتيني سانتياجو سولاري قرر إراحة راموس أمام جيرونا، لكنه سيكون جاهزًا أمام آلافيس الأحد المقبل في المباراة التي ستجمعهما بالجولة الـ22 من الليجا.