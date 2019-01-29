رياضة | الأهلي يفسخ عقد كوليبالي بالتراضي

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منح النادي الأهلي، المالي ساليف كوليبالي الاستغناء الخاص به للانتقال إلى النادي الذي يرغب في الانتقال إليه.

وكان الأهلي قد وجه الشكر للاعب المالي بعد ضم جيرالدو دا كوستا قادما من أول أغسطس حيث تسمح لوائح اتحاد الكرة بوجود 4 لاعبين أجانب فقط في قائمة كل فريق.

وأبدى نادي الفتح السعودي رغبته في التعاقد مع كوليبالي لكن المفاوضات توقفت في الساعات الأخيرة.

والجدير بالذكر أن كوليبالي انضم إلى صفوف الأهلي في الصيف الماضي قادما من مازيمبي الكونغولي وقضى 6 أشهر فقط بين جدرانه شارك خلالها في المباريات بشكل أساسي.