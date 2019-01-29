رياضة | أزمة تهدد مباراة الأهلي والحدود

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة تهدد مباراة الأهلي والحدود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه فريق الأهلي لكرة القدم، أزمة، في رحلته إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا، في الجولة الرابعة من دوري رابطة الأبطال، والمحدد لها 12 فبراير القادم.

وتجبر خطوط الطيران المتاحة للسفر حتى الآن فريق الأهلي على السفر فجر يوم 8 فبراير، وهو اليوم المحدد لمباراته مع حرس الحدود في بطولة الدوري. وعليه، لا بد من تأجيل مباراة الأهلي والحرس، خاصة أن خطوط الطيران ما تزال لا تتيح للأهلي فرصة أداء المباراة ثم السفر إلى تنزانيا.

ويحاول يحاول سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، أن يجد لها حلًا لتلك الأزمة، للسفر خلال الساعات المقبلة حتى يتمكن الأهلي من أداء مباراة الحدود قبل السفر.