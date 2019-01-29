كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة تهدد مباراة الأهلي والحدود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يواجه فريق الأهلي لكرة القدم، أزمة، في رحلته إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا، في الجولة الرابعة من دوري رابطة الأبطال، والمحدد لها 12 فبراير القادم.
وتجبر خطوط الطيران المتاحة للسفر حتى الآن فريق الأهلي على السفر فجر يوم 8 فبراير، وهو اليوم المحدد لمباراته مع حرس الحدود في بطولة الدوري. وعليه، لا بد من تأجيل مباراة الأهلي والحرس، خاصة أن خطوط الطيران ما تزال لا تتيح للأهلي فرصة أداء المباراة ثم السفر إلى تنزانيا.
ويحاول يحاول سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، أن يجد لها حلًا لتلك الأزمة، للسفر خلال الساعات المقبلة حتى يتمكن الأهلي من أداء مباراة الحدود قبل السفر.
تأكد غياب ياسر إبراهيم مدافع فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، رسميًا عن مواجهة فريقه المقبلة أمام سيمبا التنزانى فى دورى أبطال افريقيا بسبب الاصابة.
وأثبتت الأشعة التى خضع لها المدافع، إصابته بإجهاد في العضلة الضامة، الأمر الذي يستلتزم خضوعه لبرنامج علاجى يستغرق عشرة أيام قبل أن يعود مجددًا للتدريبات الجماعية.
وكان ياسر قد غادر مباراة الأهلي أمس أمام وادي دجلة في الشوط الثاني متأثرا بالإصابة، وحل زميله سعد الدين سمير بديلا له.
ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمحدد لها التاسعة مساء السبت المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية.
كانت هذه تفاصيل خبر رياضة | أزمة تهدد مباراة الأهلي والحدود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.